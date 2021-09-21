THY iç hatlarda ikram servisine başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) dış hatlardan sonra yurt içi uçuşlarındaki ikram servisini de başlatacağını duyurdu.

21.09.2021 10:35:000
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THY iç hatlarda ikram servisine başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) dış hatlardan sonra yurt içi uçuşlarındaki ikram servisini başlatacağını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yurt içi uçuşlardaki ikram konusuna ilişkin açıklama yaptı.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun." ifadesini kullandı.

THY, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, yurt içi uçuşlardaki ikram hizmetini durdurmuştu.

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