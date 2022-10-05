THY yetiştirilmek üzere ikinci pilot alımı yapacak: Yaş, boy... İşte başvuru şartları…

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, filosundaki 389 uçakla dünyanın en büyük 9. hava yolu şirketi konumunda olan firma, resmi insan kaynakları sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden ikinci pilot adaylarını bünyesine katmak için ilan açtı.

İlana, 1 Ocak 1992 ve sonrasında doğan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek.

Uluslararası hava yolu şirketlerinin binlerce çalışanının işine son verdiği Kovid-19 salgını döneminde çalışan kaynağını koruyan THY, bu sayede salgının olumsuz etkilerini olabilecek en kısa sürede atlattı.

Halihazırda 6 bine yakın pilotuyla operasyonlarını gerçekleştiren THY, yeni katılacak adaylara dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkanı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.

Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye “https://careers.turkishairlines.com/kokpit-ekibi” adresinden ulaşılabilir.

THY Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı Başvuru Şartları

THY’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı Başvuru Şartları şöyle:

• T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

• En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenmektedir.

• 01.01.1992 tarihinden sonra doğmuş olmak,

• Boy uzunluğunun 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

• Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

• Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

• Daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

• Daha önce THY AO ve THY AO‘ nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

Yabancı Dil (İngilizce) Koşulu

• Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek,

TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18)

IELTS : 6 (speaking : min.6)

PTE : 46 (speaking : min.46)

İlana başvuran ve dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adaylara, THY AO tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, kurul mülakatı süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır.

Sağlık Koşulları

Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adayların, işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından kendi imkanları ile sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve alınan raporu THY AO İş Sağlığı Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir. SHGM yetkili kurumdan alınmış olumlu rapor olsa bile, THY A.O kendi iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkikler isteyerek veya ek sağlık koşullarına bağlı olarak adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir.)

Sağlık koşulları ile ilgili detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol:

• Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

• Hâlihazırda dil belgesi bulunan adaylar DLR-1 sınavına davet edilecektir. Dil belgesi bulunmayan adaylar THY AO tarafından gerçekleştirilecek İngilizce sınavına davet edilecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.

• Lisans derecesinde mezun olabilecek adaylar mezuniyetlerine 3 ay kala üniversitelerinden alacakları resmi yazı ile ilana başvuruda bulunabilecektir. Adayların diplomalarını mülakat aşamasına kadar ibraz etmeleri gerekecektir.

• Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde işe alım süreci tamamlanacaktır.

DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

Yetiştirilmek Üzere II.Pilot Aday Adayı Değerlendirme Süreçleri:

• İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen adaylar katılacaktır.)

Aday, ilana başvuru gerçekleştirdiği tarihten itibaren yaklaşık 15 gün sonra sınava davet edilir.

• DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi)

İngilizce sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 2 hafta içerisinde DLR-1 testine planlanır.

• CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi)

DLR-1sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 2 hafta içerisinde CRM değerlendirmesine planlanır.

• Kurul Mülakatı, Evrak Kontrolü ve Boy-Kilo ölçümü

CRM değerlendirmesini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 2 hafta içerisinde kurul mülakatına planlanır.

• Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

Başvuru ve özgeçmiş oluşturma kılavuzuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



