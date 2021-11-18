THY'de "Esnek Seyahat" imkanı

THY "Esnek Seyahat" ile yolcularına sınırsız bilet değişiklik hakkı sunuyor.

18.11.2021 09:14:000
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THY'de "Esnek Seyahat" imkanı

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına 31 Aralık 2021 tarihine kadar satın aldıkları uçak biletleri için son uçuş tarihi 31 Mayıs 2022'ye kadar olmak şartıyla "Esnek Seyahat" sayesinde sınırsız değişiklik hakkı sağlıyor.

THY'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "Esnek Seyahat" uygulamasıyla yolcular biletlerini güvence altına alabiliyor.

Yolcular sınırsız değişiklik haklarını, son uçuş tarihi 31 Mayıs 2022'e kadar (dahil) olarak yeni seyahatlerinde kullanabilecek.

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