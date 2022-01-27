THY’nin yeni başkanı Ahmet Bolat oldu

Türk Hava Yolları’nda (THY) İlker Aycı’nın istifasının ardından boşalan yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna hangi ismin geleceği kesinleşti.

27.01.2022 17:03:000
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THY’nin yeni başkanı Ahmet Bolat oldu

Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar kapsamında, THY’de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ahmet Bolat getirildi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, THY’de yüzde 51 pay sahibi Varlık Fonu’nun önerisiyle THY’de bağımsız yönetim kurulu üyesi oldu.

127 ülkeye uçuyor

Avrupa’nın en hızlı büyüyen havayolu şirketlerinden olan THY, 2021’i pandemi öncesi olan 2019'un üzerinde kapatmış, böylece dünyanın en büyük 5 havayolu şirketinden biri olmuştu. 20 binden fazla çalışanı bulunun Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, dünya çapında 127 ülkede, 331 havalimanına uçuyor. Şirket, yıllık olarak 60 milyondan fazla yolcu taşıyor.

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