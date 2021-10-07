Ticaret Bakanı Muş: Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, araç fiyatları ve gıda fiyatları hakkında açıklama yaptı. Gıda fiyatlarıyla ilgili “Çalışmalarımız sürüyor” diyen Muş, “Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz” dedi. Bakan Muş, araç fiyatlarıyla ilgili ise “Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Muş özetle şunları söyledi;

“Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatları yükseldi. Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz.

Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz.

Denetimler 1-2 günde sonuçlanan olaylar değil. Bütün sistemi inceleme altına aldık. Diğer alanlarla ilgili değerlendirdiğimiz noktalar var. Zincir marketlerle alakalı teftiş kurulu başkanlığı bakıyor. Buradaki artışlara bakıyoruz. Hangi firmada ne kadara gelmiş bakıyoruz.

Rekabet Kurulu’nun çeşitli denetimleri oluyor. Onların çalışmasını yürütüyoruz. Arz talep dengesinde izah edilemeyen artışlar mı var bakıyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Birkaç koldan denetimlerimiz sürüyor.

Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz.

Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda.

Fiyatların dengelenmesi için mücadele etmek gerekiyor.

“ARAÇ SATIŞLARIYLA İLGİLİ CİDDİ İDDİALAR VAR”

Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz. Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığı ile alakalı şikayetler yapıyor.

‘Galerilere verdiler arabaları. Bayiler galerilerle anlaştı’ diyorlar. Bunlar iddia. Biz bunu araştırmakla görevliyiz. Bu araç stokta tutulmuşsa, gerçekten galericiye verilmişse, vatandaşa araçlar verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır.

Her çalışmanın belli ölçülerde katkısı olur. Tekelleşmeye ya da hakim noktaya gidecek mekanizmaya müsaade edemeyiz. Doğrudan fiyatlara müdahale etmek söz konusu değil.

E-TİCARETTE DÜZENLEME

Bizim çalıştığımız Hal Yasası tartışma konusu. Biz çalışmalarımızı yapıp ihtiyaç ve taleplerimizi değişikliklerimizi ileteceğiz. E-ticarette de artış söz konusu. 2021’in ilk 6 ayında yüzde 17’ye çıktı. Gıdadan elektronik tekstile kadar. Güncellenmesi gerektiği kanaatindeyiz. E-ticaret teknolojinin getirdiği bir şey. Ticaretin büyük bir kısmı belki buraya kayacak.

Biz aslında bu alanın da yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Fiyatlarda oynaklık mı var gibi soruların düzenlenmesi bu alanın düzenlemesi gerektiğini biliyoruz. Arzu ettiğimiz şu bir tane 2 tane platform olmasın 1000 tane olsun domine etmesin sistemi.

Rekabet ortamı hem kalite hem de fiyat olarak vatandaşa dönsün.