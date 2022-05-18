Ticaret Bakanlığından tatilcilere uyarı

Ticaret Bakanlığı, tatil planları yapmaya başlayan vatandaşları, sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen paket tur ve otel teklifleri konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Tüketiciler, yazın yaklaşmasıyla turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleriyle karşılaşırken tatil tercihi yapmadan dikkat etmeleri gereken birtakım unsurlar bulunuyor.

Özellikle tüketicilerin sıkça tercih ettiği otel ve turizm tesislerinin internet sitelerinin fotoğraf ve isimlerinin kopyalanarak, e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle tüketicilerin mağdur edildiği görülüyor. Bu nedenle tatil rezervasyonu yapacak tüketicilerin mağduriyet yaşamamak için bazı hususlara dikkat etmeleri gerekiyor.

Buna göre, "sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu kontrol edilmeli."

Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığı sorgulanmalı. Tüketiciler, seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerin kaç yıldız sahibi olduğunu "www.kulturturizm.gov.tr" ve "www.tursab.org.tr" adreslerinden sorgulayabilir.

Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiği ve internet sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nde (ETBİS) kayıtlı olduğu kontrol edilmeli. "Sosyal medya üzerinden yapılan satış yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitesinin tercih edilmesi ve ödeme yaparken bu hususlara dikkat edilmesi önem taşıyor."

İptal sigortası yaptırmak önem taşıyor

Tüketiciler, erken rezervasyon yaptıkları paket turlara, hayatın normal akışı içerisinde yaşanan bir takım sorunlar nedeniyle katılamayabiliyor. Bu tür durumlarda, tüketicinin paket tur sözleşmesini feshetme hakkı bulunuyor.

Tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelini herhangi bir kesinti yapılmadan iade alma hakkı bulunuyor.

Fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılıyorsa, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabiliyor.

Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu'nun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumlu tutuluyor. Tüketicinin, boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep etme imkanı bulunuyor.

Ayrıca, muhtelif seyahat acenteleri tarafından tüketicilere sunulan paket tur veya otel konaklama rezervasyonun başlamasına belirli bir süre kala cezai şart ödemeden iptaline imkan tanıyan ihtiyari sigorta uygulamasının tüketicilerin faydasına olduğu değerlendiriliyor.

Bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde iki yetkili kurum bulunuyor. Bunlar, illerde ticaret il müdürlükleri, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan tüketici hakem heyetleri ve illerde tüketici mahkemeleridir. Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla değeri bu yıl için 15 bin 430 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 15 bin 430 lira ve üzeri olan uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabiliyor.