TL için öngörülen 'adil değer' güncellendi

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Türk lirası ile ilgili öngördüğü adil değeri yeniden güncelledi.

26.09.2022 09:23:000
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TL için öngörülen 'adil değer' güncellendi

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) cari açıkta görülen keskin genişlemenin etkisiyle Türk lirası için adil değeri 16,50'den 21 seviyesine güncellendi.

IIF Başekonomisti Robin Brooks, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türk lirası için adil değeri cari açıkta yaşanan keskin artışın etkisiyle yukarı yönlü güncellediklerini duyurdu. IIF, adil değeri 16,50 seviyesinden 21'e yükseltti. Brooks, kurlarla ilgili adil değer güncellemeleri içeren raporu bu hafta yayımlayacaklarını belirtti.

Brooks, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında Türk lirası için adil değerin salgın öncesi 5,50 seviyesinde olduğunu hatırlattı. IIF TL'nin adil değerinde önceki güncellemesini Mart ayında gerçekleştirmiş ve söz konusu değeri 9,50'den 16,50'ye çıkarmıştı.

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