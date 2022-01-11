TL mevduat hesapları desteklerinden tüzel kişiler de yararlanabilecek

Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm desteklerinden tüzel kişiler de yararlanabilecek.

11.01.2022 09:45:000
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TL mevduat hesapları desteklerinden tüzel kişiler de yararlanabilecek

Yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsindeki mevduat ve katılım fonları hesaplarını TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürmesi durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın desteklerinden faydalanabileceği açıklandı.

TCMB'nin tüzel kişilerin döviz ve altın varlıklarının TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesi hakkındaki Tebliğleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğler ile yurt içi yerleşik gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilerin de döviz ya da altın cinsinden mevduatlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteklerden faydalanması mümkün hale geldi.

Yurt içi yerleşik tüzel kişi için, "Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişiler" tanımı yapıldı.

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 20 Aralık 2021'de mevcut olan, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021'deki dolar, avro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.

Altın cinsi varlıklarda ise yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28 Aralık 2021'de mevcut olan, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021'de mevcut olan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilecek.

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