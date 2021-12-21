TMSF, Akfel Gaz Grubu hisselerini satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 230 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

21.12.2021 10:30:000
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TMSF, Akfel Gaz Grubu hisselerini satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF)  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon tarafından Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Avrasya Gaz AŞ’de bulunan hisselerinden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen "Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihale edilecek.

Muhammen bedeli 230 milyon lira olarak belirlenen bütünlüğün ihalesinde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhale, 19 Ocak 2022'de saat 14.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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