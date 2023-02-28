TMSF, Türk Ticaret Bankası'nı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, Türk Ticaret Bankası AŞ hisse satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

28.02.2023 09:39:380
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TMSF, Türk Ticaret Bankası'nı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası AŞ'nin kendisine ait yüzde 98,5 hissesini 380 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF'nin, Türk Ticaret Bankası AŞ hisse satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İlana göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) faaliyet izni verdiği ve toplam 10 milyar 924 milyon 923 bin 581 adet hisseden oluşan Türk Ticaret Bankası AŞ'nin halihazırda TMSF'ye ait yüzde 98,5'lik 10 milyar 760 milyon 577 bin 346 adet hissesi, satışa çıkarıldı.

Satışa sunulan hisselerin tamamı için muhammen bedel 380 milyon lira olarak belirlendi. Hisse satışına ilişkin gerçekleştirilecek ihalede, kapalı zarfla tekliflerin iletilmesinin ardından katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ve pazarlık usulü uygulanacak. İhale, 21 Mart 2023'te saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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