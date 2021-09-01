TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, büyüme rakamlarını değerlendirdi: Destekler devam etmeli

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu yılın ikinci çeyreğinde elde edilen yüzde 21,7'lik büyüme rakamına ilişkin, "Sürdürülebilir büyüme için desteklerin devam etmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

1.09.2021 11:10:000
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, büyüme rakamlarını değerlendirdi: Destekler devam etmeli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdüğüne işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam, ihracat için kamu ve özel sektör, el birliği ve akıl birliği ile daha çok çalışma zamanı."

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