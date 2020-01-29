TOBB ve NN Hayat Emeklilik’ten işbirliği

NN Hayat ve Emeklik ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliği ile gerçekleştirilen, KOBİ’ler başta olmak üzere TOBB’un tüm üyelerinin faydalanabileceği ‘’Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’’ hizmetine ilişkin basın toplantısına; TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Başkanı Levent Korkut, NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Daniel Marius Popescu ve SWİSS RE Türkiye Direktörü Marc Hartenbach konuşmacı olarak katıldı.

NN Hayat ve Emeklilik tarafından TOBB üyelerine özel olarak tasarlanan ‘Önce Sağlık’ Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü ile yatarak ve ayakta tedavi teminatları indirim seçenekleriyle sunulabilecek ve anlaşmalı sağlık kuruluşlarında fark ödemeden hizmet alma kolaylığı sağlanacak. ‘Önce Sağlık’ Yatarak Tedavi paketinde, yatarak tedavi teminatı kapsamına ek olarak, sigortalılara yılda iki kez doktor ziyareti imkânı da ücretsiz olarak verilecek. Türkiye’de bir ilk olarak sağlık kuruluşları ağına SGK anlaşması olmayan Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hastanesi de dâhil olarak, sağlık harcamalarında yüzde 20 katılım payı ile üyelerin ilgili hastaneden yararlanmasına imkân sağlayacak.

’13 Milyon Kişi, 570 Hastanenin Sağlık İmkânlarından Yaralanabilecek’

Ülkemizde tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısının 1 Milyonu geçtiğini, her iki firmanın ve Sigorta Acenteleri Komitesinin olumlu yaklaşımı sayesinde ilk defa bir sigorta ürünün, sadece kendi acenteleri tarafından değil tüm sigorta acenteleri tarafından satılabileceğini belirten ‘’TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, ‘’ Sağlık masrafları bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 185 Milyar TL oldu. Tahminlerimize göre ise bu rakamın 2019 yılında 200 Milyar TL olacağı düşülüyor. Sağladığımız bu hizmet kapsamda, 81 il ve 160 ilçedeki 1,5 milyon üyemiz, onların aileleri ve buralarda çalışan yaklaşık 13 milyon kişi, 570 hastanenin sağlık imkânlarından yararlanabilecek.’’ dedi.

‘Sigortacılığın Gelişimi Öncelikli Sorumluluğumuz’

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Başkanı Levent Korkut, Sigortacılığın gelişimi ve yaygınlaştırılmasının öncelikli sorumlulukları olduğunu ifade ederken ‘’Bizler bu sorumluluk bilinci ile vatandaşlarımızın sigortaya erişimi ve doğru ürünü uygun bir şekilde alabilmeleri için var gücümüzle çalışmalıyız. 2019 yılında 6 Milyon özel sağlık sigortası, 996 Milyon civarında da tamamlayıcı sağlık sigortası primi üretildi. Tamamlayıcı sağlık üretiminin yüzde 57.6’sını biz acenteler gerçekleştirdik.‘’ şeklinde konuştu.

‘TOBB Üyelerinin İhtiyaçlarını Karşılamaya Hazırız’

Ürünün tasarımı sırasında, Swiss RE ile ortak çalışarak, TOBB’a bağlı oda ve borsalardan çok sayıda bilgi ve tavsiye almış olduklarını, tüm TOBB üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya tamamen hazır olduklarını söyleyen NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Daniel Marius Popescu, ‘’Ankara'nın en prestijli hastanelerinden bir tanesi olan TOBB ETÜ Hastanesi de ağımız içerisinde yer alıyor. Beklediklerimizin üzerinde bir sonuç olacağına inanıyoruz. NN Hayat ve Emeklilik olarak bu konudaki yatırımlarını artırmayı hedefliyoruz’’ dedi.

Toplantıda konuşmacı olarak yer olan SWİSS RE Türkiye Direktörü Marc Hartenbach ise sağlık tarafındaki boşlukları doldurmayı hedeflediklerini, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ailelerin beklenmedik sağlık durumlarında finansal güçlüklerle başa çıkabileceklerini ve aksi bir durumda finansal olarak karşılanamayacak bir bakım kalitesine erişebileceklerini belirtti.