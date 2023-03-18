Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı

Ön sipariş süreci başlayan Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ilk 24 saatte 22 bin 150 sipariş verildi. Togg, ay sonundan itibaren teslimatlara başlayacağını bildirdi.

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, 24 saatte 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi alındığı açıklandı. Resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, anlık Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri de paylaşıldı.

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek. Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipar iş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak. Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.