TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 Nisan 2023 tarihinde Gemlik’teki Teknoloji Kampüsü'nden yapılan ilk sevkiyata ilişkin görüntüler paylaşıldı.

6.04.2023 09:25:470
Paylaş Tweet Paylaş
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı

TOGG, Twitter hesabından ilk sevkiyata ilişkin görüntüler paylaştı. TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "3 Nisan 2023 - Gemlik’teki Teknoloji Kampüsümüzden ilk sevkiyat. Bu büyük heyecana, gece gündüz demeden özveriyle çalışan 1800’ü aşkın Togg’lunun alın teri ve emeği de eşlik ediyor. İlk günkü heyecan ve tutkuyla" ifadelerine yer verildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yükselen Çelik'ten 50 milyon TL'lik tahvil arzı

Yükselen Çelik'ten 50 milyon TL'lik tahvil arzı

Borsada yabancı satışı sürüyor

Borsada yabancı satışı sürüyor

HSBC, dolar/TL beklentisini yükseltti

HSBC, dolar/TL beklentisini yükseltti

Allianz Trade: Şirketler 2023 yılında da alacak peşinde koşacak

Allianz Trade: Şirketler 2023 yılında da alacak peşinde koşacak

Afrika'da milyoner sayısı artıyor

Afrika'da milyoner sayısı artıyor

Ambalaj sektöründen 10 milyar dolar ihracat hedefi

Ambalaj sektöründen 10 milyar dolar ihracat hedefi

Yorum Yaz