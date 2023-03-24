Togg T10X için bir haftada 100 bin ön sipariş verildi

Togg'un ilk modeli T10X için ön sipariş süreci devam ediyor. Togg'un twitter hesabından bugün paylaşılan bir video ile 7 günde gelen ön sipariş sayısı duyuruldu.

24.03.2023 13:22:080
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Togg T10X için bir haftada 100 bin ön sipariş verildi

Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X için 7 günde 100 bin ön sipariş verildi. Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "7 günde 100 bin ön sipariş. < Teşekkürler Türkiye > Heyecan http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında devam ediyor." denildi.

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek. Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak. Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.

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