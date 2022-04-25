TOGG’a hacker saldırısı. Resmi açıklama geldi.

TOGG’un resmi Twitter hesabı, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ele geçirildi ve çeşitli paylaşımlarda bulunuldu.

25.04.2022 09:16:000
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TOGG’a hacker saldırısı. Resmi açıklama geldi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) resmi Twitter hesabı kötü niyetli kişiler  tarafından ele geçirildi  ve çeşitli paylaşımlarda bulunuldu. TOGG, kısa süre sonra yaptığı açıklama ile hesabın geri alındığını bildirdi. Hesabı kontrol eden kişiler, Opensea üzerinden satışa sundukları NFT’leri bu hesap üzerinden pazarlamaya çalıştı.

Anında müdahale ve açıklama

Saldırının fark edilmesinin ardından anında harekete geçilerek hesap yönetimi tekrar geri alındı. Söz konusu saldırıya ilişkin TOGG’dan açıklama geldi.  ”Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz. Bilginize sunarız” denildi.

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