Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıldı

Yerli elektrikli otomobil markası Togg, ürettiği ilk iki otomobilini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen tören ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim etti.
Togg'un T10X modelinin üretilen ilk iki örneğinin teslimi için, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde teslim töreni düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İlk Togg T10X Teslimatı Programı’nda, "İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togg, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir" diye konuştu.