Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıldı

Yerli elektrikli otomobil markası Togg, ürettiği ilk iki otomobilini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen tören ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim etti.