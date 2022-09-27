Togg’un hangi ÖTV diliminde yer alacağı belli oldu: Fiyat tahmini…

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan Togg’a yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Özilhan, Dünya’dan Aysel Yücel’in haberine göre Togg projesiyle ilgili her şeyin yolunda gittiğini söyleyerek “Gerçekten iyi bir ürün oldu” dedi. Habere göre Togg’da bayilik sistemi olmayacak. Togg, Tesla gibi, sadece online satılacak. Togg’un da Tesla’da olduğu gibi Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde tanıtım ve deneyim mağazaları olması bekleniyor.

Tuncay Özilhan’ın Togg’la ilgili açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Özilhan, kendisinin de 4-5 sefer Togg’u pistte kullandığını ve çok memnun kaldığını belirtiyor. Özilhan, “Türkiye’nin ihtiyacı olan bir projeydi. Cumhurbaşkanı da çok destekledi projeyi ve devletin çok desteği oldu. Şimdi 5 ortak sermayeleri koyduk ve koymaya devam ediyoruz. Taahhütleri herkes yerine getiriyor” diyor. Fabrikanın 29 Ekim’de açılacağını belirten Özilhan, “Üretim yavaş yavaş başlayacak. Ondan sonra da mart ayında ticari satışa başlayacağız” dedi.

Özilhan, Togg’un satışının geleneksel bir modelle yapılmayacağını; Togg’da bayilik sistemi de olmayacağını söylüyor: “Tam olarak açıklamayalım. Ama şunu söyleyebilirim ki, geleneksel modellerin dışında bir servis hizmeti olacak. Servis konusunda da çalışmalar var, tüketicinin bu konuda da hiç endişesi olmasın”

ÖNCELİK İÇ PAZARDA

“İlk aşamada ihracattan çok iç pazara yönelik olacak. Ama kademe kademe rekabet edebileceğimizi de tahmin edebiliyoruz. Türk toplumunda inanılmaz bir talep var. Ürettiğimizi satarız hiç sorun değil. Araç rekabetçi de olacak. Ürün iyi ondan hiç şüphemiz yok”

TOGG HANGİ ÖTV DİLİMİNDE OLACAK?

Özilhan, “İlk yola çıktığımızda bir hedef fiyat koyduk ve bütün parça siparişlerini tamamladık. O hedef fiyata ulaştık. Üstüne çıkmadık. Euro bazında bir fiyat koymuştuk. İki yıl geçti ama aynı yerde duruyoruz. Togg ulaşılabilir bir fiyatla piyasaya çıkacak. Biz yola çıkarken fizibilitede yüzde 7 ÖTV ile yola çıktık. Sonrasında elektrikli otomobil ithalatı artınca yüzde 60’a çıkardılar ÖTV’yi. Ondan sonra yüzde 10’a düşürdüler. Fakat biz yüzde 10’un içinde kesin kalıyoruz. Yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de ama onu çözebiliyoruz, problem değil. Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz” diyor.

TOGG’LA İLGİLİ FİYAT YORUMU

Ayşe Yücel, Dünya Gazetesi’ndeki haberinde fiyatla ilgili şu yorumları yapıyor: “Togg’un yüzde 10 ÖTV dilimine gireceği kesin gibi. Bu ilk kez bir Togg yöneticisi tarafından net dile getirilmiş oldu. Elektrikli araçlarda yüzde 10 ÖTV dilimine, motor gücü 160 kW’ı, vergisiz fiyatı 700 bin TL’yi geçmeyen otomobiller girebiliyor. Bu da vergisiz fiyatı maksimum 700 bin TL üzerinden hesaplandığında Togg’un giriş fiyatının “bugünün koşullarında” en fazla 900 bin olacağı anlamına geliyor. Ama hiç kuşkusuz 908 bin TL, Türk vatandaşı için ulaşılabilir bir rakam olmaktan çok uzak. İşte bu noktada Tuncay Özilhan, aracı yüzde 7 ÖTV dilimine sokma hedefleri olduğunu ve bunu sağlayacaklarını söylemesi önemli. Bu da aracın yine “bugünün koşullarında” 900 bin TL’nin de altında olacağı anlamına geliyor. Diğer yandan, 29 Ekim’de finansman konusunda da bir sürpriz gelebilir. Aracı çok daha ulaşılabilir bir noktaya çekileceği yeni bir finansman modeli üzerinde çalışıldığı da kulislerde konuşulan konular arasında. Diğer yandan, Bayilik sisteminin olmamasının da fiyatta bir avantaj yaratacağı belirtiliyor. Çünkü bayinin aracı en az yüzde 7-8 kâr marjı ile aracı sattığı biliniyor.”



