TOKİ sosyal konutları: İlk etapta hangi ilde kaç konut yapılacağı belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabında inşa edilecek 250 bin konutun, bölge ve iller bazındaki sayıları belli oldu. Peki, ilk etapta hangi ilde kaç konut yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın detaylarını açıkladığı proje kapsamında, 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yeri yapılacak. Ayrıca, TOKİ tarafından elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlanmış, inşaata hazır 250 bin konut arsası sunulacak.

Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konutun temeli yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak. Toplam 422 milyar liralık yatırımla gerçekleştirilecek proje kapsamında, 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik sağlanması, en az 100 bin yeni istihdam oluşturulması öngörülüyor.

Kentsel dönüşümde de öncü rol oynayacak projenin ilk etabıyla 1 milyondan fazla kişinin güvenli konutlara taşınması hedefleniyor. Projenin, kira ve konut fiyatlarının düşürülmesinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Marmara bölgesine 78 bini aşkın konut

Proje kapsamında, il ve bölgelere nüfus ve ihtiyaca göre farklı sayılarda konut inşa edilecek. Bu çerçevede, en fazla konut, 78 bin 650 ile Marmara bölgesinde yapılacak.

Bu bölgenin ardından ikinci sırada yer alan İç Anadolu’ya 42 bin 508 konut inşa edilecek. İç Anadolu bölgesini, 30 bin 300 konutla Ege, 30 bin 36 ile Akdeniz, 29 bin 624 ile Güneydoğu Anadolu takip edecek.

Karadeniz bölgesine 22 bin 410, Doğu Anadolu bölgesine de 16 bin 903 konut yapılacak.

En fazla konut: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep, Samsun, Van

Bölge bazında en fazla konutun inşa edileceği iller Marmara’da İstanbul, İç Anadolu’da Ankara, Ege’de İzmir, Akdeniz’de Antalya, Güneydoğu Anadolu’da Gaziantep, Karadeniz’de Samsun, Doğu Anadolu’da Van olacak.

İlk etapta hangi ilde kaç konut yapılacak?

Ülke genelinde ilk etapta planlanan 250 bin konutun 50 bini İstanbul’da yapılacak. Bu ili 18 bin konutla Ankara, 12 bin 400 ile İzmir izleyecek. Üç büyükşehri takip eden Gaziantep’te 10 bin 24 konut inşa edilecek. Bu şehirlerin ardından alfabetik sıralama ve konut sayıları şöyle:

Adana 6 bin 356,

Adıyaman 1750,

Afyonkarahisar 2 bin 450,

Ağrı 1250,

Aksaray 1212,

Amasya 950,

Antalya 7 bin 100,

Ardahan 250,

Artvin 500,

Aydın 2 bin 950,

Balıkesir 3 bin 750,

Bartın 550,

Batman 1750,

Bayburt 252,

Bilecik 750,

Bingöl 800,

Bitlis 1000,

Bolu 902,

Burdur 864,

Bursa 8 bin 650,

Çanakkale 1250,

Çankırı 951,

Çorum 1800,

Denizli 2 bin 950,

Diyarbakır 4 bin 800,

Düzce 1100,

Edirne 1350,

Elazığ 1651,

Erzincan 847,

Erzurum 2 bin 100,

Eskişehir 2 bin 499,

Giresun 1450,

Gümüşhane 398,

Hakkari 804,

Hatay 4 bin 450,

Iğdır 550,

Isparta 1515,

Kahramanmaraş 3 bin 101,

Karabük 700,

Karaman 751,

Kars 800,

Kastamonu 1058,

Kayseri 4 bin 510,

Kırıkkale 719,

Kırklareli 1050,

Kırşehir 939,

Kilis 500,

Kocaeli 5 bin 200,

Konya 7 bin 500,

Kütahya 1800,

Malatya 2 bin 251,

Manisa 4 bin 100,

Mardin 2 bin 400,

Mersin 5 bin 100,

Muğla 2 bin 600,

Muş 1150,

Nevşehir 1069,

Niğde 1000,

Ordu 2 bin 50,

Osmaniye 1550,

Rize 1100,

Sakarya 2 bin 750,

Samsun 3 bin 750,

Siirt 950,

Sinop 600,

Sivas 2 bin 56,

Şanlıurfa 6 bin,

Şırnak 1450,

Tekirdağ 3 bin 100,

Tokat 1500,

Trabzon 2 bin 300,

Tunceli 250.

Uşak 1050,

Van 3 bin 200,

Yalova 800,

Yozgat 1302,

Zonguldak 1450.