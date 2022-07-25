TOKİ’nin İstanbul’da satacağı konutlar için başvurular sürüyor

TOKİ İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesinde inşa edilen 185 konutu “açık artırma” yöntemiyle satışa sunacak. Başvurular başladı. Başvurular nasıl yapılıyor?

25.07.2022 09:26:000
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TOKİ’nin İstanbul’da satacağı konutlar için başvurular sürüyor

TOKİ’nin Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kapsamında inşa ettiği 110 konut için 2 Ağustos Salı günü saat 10.30’da, Beyoğlu Sütlüce Projesi kapsamındaki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30’da açık artırma yapılacak. Konutlar için yüzde 50 peşinat ve 120 ay vade imkanı var. Satış sonunda alıcılara Gaziosmanpaşa konutları hemen, Beyoğlu Sütlüce Mahallesi konutları ise 12 ay içinde teslim edilecek.

Konutlar için başvuru nasıl yapılıyor?

Açık artırmaya başvurular, 18 Temmuz itibarıyla başladı. Ayrıca 2-3 Ağustos’ta da Türkiye Halk Bankası’nın tüm şubelerinden başvuru alınabilecek. Satışla ilgili detaylı bilgilere, “www.toki.gov.tr” ve “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adreslerinden ve “444 86 54” numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Emlakmuzayede.gov.tr’de yer alan ilanda ayrıca şu bilgiler veriliyor: Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmekte olup; her lot için yatırılması gerekli teminat tutarı Satış Şartnamesi’nin 3.maddesinde ve her lot’un lot detayında mevcuttur. İnternet katılımı 01.08.2022 Saat: 10.30 itibari ile sonlanacaktır.

 Konutlarla ilgili detaylar ve muhammen fiyatlar için bu sayfaya bakabilirsiniz.

“www.emlakmuzayede.com.tr”

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