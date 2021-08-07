Tokyo 2020'de 'Busenazlar' altın ve gümüş madalya getirdi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın boksunda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yle, gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu Türk spor tarihine adlarını yazdırdılar. Kadın boksunda olimpiyat kotası alan, ringe çıkan ilk sporcular olan Sürmeneli ve Çakıroğlu bugün yeni ilklere imza attılar.

Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Türk sporunun "Busenazları" aldıkları madalyalarla tarihe geçti.





17 yıl sonra kadınlarda altın madalya

Türk sporu kadınlarda 17 yıl sonra olimpiyatta altın madalya kazandı.

Kadınlarda son altın madalyayı olimpiyatta 2004 Atina'da halterde Nurcan Taylan'la alan Türkiye, 17 yıl sonra Busenaz Sürmeneli'yle bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

2012 Londra'da atletizmde 1500 metrede altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in madalyası doping gerekçesiyle geri alınmıştı.

Busenaz Sürmeneli, olimpiyatta 2004'ten sonra Türkiye'ye altın getiren ilk kadın sporcu oldu.

Türk boksunun ilk altın madalyası

Türk boksu, olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını Tokyo 2020'de elde etti. Busenaz Sürmeneli, aldığı altın madalyayla bu açıdan da tarihe adını "altın" harflerle yazdırdı.

ÇOCUKLUK HAYALİM AVUÇLARIMIN İÇİNDE

Busenaz Sürmeneli maç sonu ise şunları söyledi: ”İstiklal Marşımızı dinlerken çok duygulandım. Çok mutluyum. Çocukluk hayalim, şu anda avuçlarımın içinde. En az 1-2 Olimpiyat daha görmek istiyorum. Adımı altın harflerle tarihe yazdırmak istiyorum”

13 yıl sonra ilk madalya Buse Naz Çakıroğlu'ndan

Buse Naz Çakıroğlu, Türk boksuna 13 yıl sonra olimpiyatta madalya kazandıran ilk boksör oldu. Başarılı sporcu, aldığı gümüş madalyayla Türk boksunun 13 yıllık hasretini de dindirdi. Türk boksunun olimpiyatlardaki madalya sayısı ise 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla toplamda 7'ye yükseldi.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU: ÇOK İSTEMİŞTİM



Kadın boksunda Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcu olan Buse Naz, final karşılaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mutluyum ama bir o kadar da hüzünlüyüm. Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim." dedi. Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Buse Naz, "Birkaç gündür Türkiye olarak zor günler geçiriyoruz. Ona rağmen Türkiye'den çok destek mesajı alıyorum. O yüzden çok gururlu ve mutluyuz. Söylenecek bir şey yok." diye konuştu. Bulgar rakibi karşısında ilk raundun istediği gibi sonuçlanmadığını kaydeden milli sporcu, "O kadar fark olacak sonuç yoktu. Nasipte bu varmış. Diyecek bir şey yok. Daha önce Bulgar sporcuyla karşılaşmıştım ve yenmiştim. Burası çok farklı. Heyecan yoktu. Sadece altın madalyayı getirmek istiyordum. Bazen çok istememizden dolayı tutukluk yaşayabiliyoruz. Baskı yoktu, sadece çok istemiştim." ifadelerini kullandı.



