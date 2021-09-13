Toplam ciro endeksi, temmuzda yıllık yüzde 45,1 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 1,9 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45,1 yükseldi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 54,9 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,8 geriledi.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,5 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde bir önceki aya göre yüzde 2,8 yükseliş gerçekleşti.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,2 azaldı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 77,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,3 yükseliş kaydetti.