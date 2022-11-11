Toplam ciro endeksi yıllık bazda arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 134,1 yükseldi.

11.11.2022 10:23:080
Paylaş Tweet Paylaş
Toplam ciro endeksi yıllık bazda arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 134,1 yükseldi.

Sanayi ve inşaat ciro endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 125 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise eylülde bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 118,9 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde ise bir önceki aya göre yüzde 5,1 artış oldu.

Ticaret ve hizmet ciro endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi yıllık bazda yüzde 132,2 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi aylık bazda ise yüzde 4,6 yükseldi. Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 165,6 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de aylık bazda yüzde 6,8 artış görüldü.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye'ye yatırıma devam

Türkiye'ye yatırıma devam

Global ağda Türkiye atağı!

Global ağda Türkiye atağı!

Organik büyüme hedefliyoruz

Organik büyüme hedefliyoruz

Global türkler potansiyel peşinde

Global türkler potansiyel peşinde

Rotada büyük değişim

Rotada büyük değişim

Yeni bir oyun kuruyoruz

Yeni bir oyun kuruyoruz

Yorum Yaz