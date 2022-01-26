Toyota 2022'de rekor hedefliyor

Kyodo ajansının Toyota Motor firma kaynaklarına dayandırdığı habere göre Toyota, yeni mali yılda küresel olarak yeni rekor üretim planlıyor.

Buna göre Japon firma küresel imalat hedefini yüzde 22 artırarak Nisan'da başlayacak 2022 mali yılında 11 milyon araç üretmeyi amaçlıyor.

Toyota bu hedefin, Kovid-19 salgınında yaşanan fabrika durdurmaları ile yarı iletken tedarik açığının normale dönmesi sonrası gerçekleşmesini bekliyor.

Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kapsamlı ilk planlamada 9,3 milyon araç üretimi planlayan Toyota, söz konusu durdurma ve açıklar sonrası mali yıl içerisinde bu hedefini 9 milyonun altına indirdiğini duyurmuştu.

Japon firma, Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılında ise küresel olarak 8,18 milyon araç imal etmişti.