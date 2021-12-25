Toyota Corolla’nın 2022 modelinde hangi özellikler yenilendi?

Toyota Corolla’nın 2022 modelinde bazı özellikler güncellenirken, yenilenen Corolla Sedan modeli Türkiye’de satışa sunuldu.

25.12.2021 16:35:000
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Toyota Corolla’nın 2022 modelinde hangi özellikler yenilendi?

Toyota’nın açıklamasına göre, 2022 model Corolla Sedan, yenilenen tasarım detayları ve yeni teknolojileriyle kullanıcılarla buluşuyor.

Corolla, yeni model yılında da Vision, Dream, Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarıyla Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Corolla’nın yeni model yılında X-Pack versiyonları için yeni tasarıma sahip 17 inç alüminyum jant seçenekleri bulunuyor. Corolla Sedan’ın Flame ve Flame X-Pack paketlerinde ambiyans aydınlatma özelliği öne çıkıyor.

Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarında Akıllı Giriş ve Çalıştırma özelliğine ek güvenlik geliştirmeleri gelirken, tüm versiyonlarda kullanışlılığı artıracak yeni nesil USB-C tipi girişlere yer veriliyor.

Corolla Sedan’ın yeni renk seçenekleri arasında galaksi beyazı ve parlak gümüş gri renkleri de tercih edilebilecek.


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