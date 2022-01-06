Toyota, C+pod satışlarını tüm müşterilerine açtı

Toyota, C+pod ultra kompakt elektrikli aracını Japonya'da tüm kurumsal müşteriler ve belediyelerin yanı sıra artık bireysel müşterilerine de sunmaya başladı.

Toyota, C+pod ultra kompakt elektrikli aracını Japonya'da tüm kurumsal müşteriler ve belediyelerin yanı sıra artık bireysel müşterilerine de sunmaya başladı.

Toyota açıklamasına göre, geçen yıl sınırlı sayıda kullanıcılara sunulan C+pod, şimdi daha geniş müşteri kitlesine sunularak mobilite ihtiyaçlarına yanıt verecek.

Çevre dostu iki kişilik bir elektrikli araç olan C+pod, küçük bir otomobilden daha kompakt boyutlara sahip ve günlük kısa mesafelerle seyahat eden kullanıcılar için bir mobilite seçeneği olarak tasarlandı. C+pod'un hedef kitlesi içerisinde gençler, yeni araç kullanmaya başlayan kullanıcılar veya otomobille sürüş yapmaktan çekinen yetişkinler gibi profiller yer alıyor.

Kolay kullanımı, çevre dostu olması ve ultra kompakt gövdesine rağmen kapsamlı güvenlik ve emniyet özellikleriyle kullanıcılar tarafından oldukça olumlu tepkiler aldı. 2,490 milimetre (mm) uzunluğu, 1,290 mm genişliği ve 1,550 mm yüksekliğiyle aracın dönüş çapı 3,9 metre olarak açıklandı. Bu sayede dar alanda rahatça manevra yapabilen C+pod, tek şarjla 150 kilometre menzile sahip. 2 kişilik C+pod’un 9,06 kWs’lık lityum iyon bataryası 5 saatte tamamen doldurulabiliyor. Ayrıca C+pod, önünde yer alan girişle 10 saate kadar güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor. Maksimum 60 km/s hıza ulaşabilen C+pod’un ağırlığı ise 670 kilogram olarak duyuruldu.

Japonya'da leasing anlaşmasıyla sunulan C+pod’un bataryaları için proaktif 3R girişimini de içeriyor. Böylece batarya kullanımında yeniden değerlendirme ve geri dönüşüm ile birlikte Toyota’nın hedeflediği karbon nötr mobilite toplumuna ulaşmanın bir adımı olarak öne çıkıyor.

Toyota, C+pod ve C+walk dahil olmak üzere farklı mobilite ürünleri sunarak gençlerden yaşlılara, her kullanıcının mobilite ihtiyacını karşılamaya devam etmeyi amaçlıyor.



