Toyota üretime yarın geri dönüyor

Toyota Motor, yerel bir tedarikçisinin bilgisayar sistemi siber saldırıya maruz kalınca durdurduğu Japonya'daki fabrikalarını yarın yeniden çalıştıracak.

Şirket, ülkenin güneybatısındaki Aiçi eyaletindeki yerel tedarikçilerinden Kojima Industries firmasında oluşan sistem arızası sonucu aldığı ülke içi üretimi askıya alma kararını güncelledi.

Toyota'dan yapılan açıklamada firma, söz konusu problemin çözüldüğünü ve Japonya içi üretim bantlarını yarından itibaren yeniden çalıştırılacağını açıkladı.

Üretim durdurma kararından başkent Tokyo dahil ülke geneli farklı bölgelerdeki 14 üretim tesisinin etkilendiği kaydedildi.

Japonya Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu (NPSC) Başkanı Ninoyu Satoşi, olaya yönelik detayların "teyit aşamasında" olduğunu, benzer saldırıların yaşanması halinde yetkili kuruluşlarla irtibata geçilmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 1.600 çalışanı bulunan Kojima Industries, virüs saldırısı sonrası bilgisayar sunucularının hafta sonu hizmeti durdurduğunu, "tehdit mesajı" ile karşılaşıldığını açıklamış ve olaya yönelik hükümet yetkililerinin bilgilendirildiğini duyurmuştu.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, sistem arızasının "siber saldırıdan kaynaklandığını" söylemiş ve Ukrayna'da süren savaşa dikkati çekerek, "olası siber saldırılara karşı" Japon firmalara tedbirli olması çağrısında bulunmuştu.

Japonya Başbakan Kişida Fumio da ilgili kuruluşların olayı araştırdığını belirterek saldırının "arkasından Rusya'nın çıkabileceği" ihtimaline yönelik olarak "teyit etmeden cevap vermek zor" cevabını vermişti.