Toyota’nın yıllık toplantısı metaversede yapıldı

Toyota Türkiye, hizmet aldığı ajanslar ve diğer kuruluşlarla birlikte her yıl gerçekleştirdiği toplantısını metaverse platformunda yaptı.

11.02.2022 14:42:000
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Toyota’nın yıllık toplantısı metaversede yapıldı

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ, kendisine hizmet veren ajanslar ve diğer kuruluşlarla birlikte her yıl gerçekleştirdiği geleneksel toplantısını metaverse platformu üzerinde kapalı devre olarak düzenledi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ açıklamasına göre, Türkiye’de otomotiv sektöründe ilk kez düzenlenen metaverse toplantısına, Toyota yönetici ve çalışanlarıyla birlikte hizmet alınan kuruluşlardan 100’ü aşkın temsilci katıldı.

Toplantı, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, 3D holografik avatarlar, video ve diğer iletişim araçlarını içeren çevrim içi sanal dünyada kapalı devre olarak gerçekleştirildi.

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