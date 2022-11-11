Trakya revaçta… Arsalara yönelik artan ilginin 4 sebebi

Talebin yüksek olması, artan konut fiyatlarına karşın düşük rakamlarla yatırım yapılabilmesi ve bu alanda kurumsal firma sayısının azlığı büyük şirketleri markalı arsa satışına yönlendiriyor.

AA’nın konuya ilişkin haberine göre: Gayrimenkul sektörünün önde gelen markaları, en kârlı yatırımlar arasında gösterilen ve her geçen gün ilginin arttığı arsa satışlarından pay almak için bu sektöre adım atıyor.

Türkiye’de arsa satışlarına olan yüksek ilginin popülaritesini hiç yitirmemesi bu alandaki yatırımların karlılık oranını yükseltirken sektöre ilginin de artmasına neden oluyor.

ARSALARA YÖNELİK İLGİNİN 4 ÖNEMLİ SEBEBİ

Kovid-19 salgını sonrası insanların büyük şehirlerden uzaklaşmak istemesi, yüksek getiri sağlaması, düşük rakamlarla yatırım yapılabilmesi, konut fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle daha düşük rakamlarla yatırım yapılabilmesi gibi sebeplerle arsa yatırımına olan yüksek ilgi devam ediyor.

Nitekim ocak-ekim döneminde konut satışlarındaki artış oranı yüzde 7,7 iken bu rakam arsa satışlarında yüzde 10,5 olarak gerçekleşti ve yılın 10 ayında ülke genelinde 469 bin adet arsa el değiştirdi.

Talebin yüksek olması suistimalleri de beraberinde getiriyor. Yüksek getiri sağlamak isteyen yatırımcılar zaman zaman kötü niyetli kimseler tarafından dolandırılabiliyor.

Arsaya olan talebin canlılığını ve bu alanda kurumsal marka sayısının çok az olmasını gören bazı şirketler son dönemde markalı arsa satışı için harekete geçti. Şirketler, yatırımcılara planlanmış, nitelikli, imarlı ve altyapısı tamamlanmış arsa projeleri sunmaya başladı.

“İnsanların yüzde 92’si en kârlı gayrimenkul yatırımının arsa olduğunu söylüyor”

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arsa yatırımı için 6-7 yıldır çeşitli araştırmalar yaptırdıklarını belirterek, “Yatırımcı gözüyle arsa yatırımını analiz ediyoruz. Yaptırdığımız araştırmanın sonuçlarına göre insanların yüzde 92’si arsanın en kârlı gayrimenkul yatırımı olduğunu söylüyor. Arsa almış yatırımcıların da yüzde 80’den fazlası tekrar arsa yatırımı yapmak istiyor.” dedi.

Finansal veya emtia yatırımları ile uzun vadede karşılaştırıldığında hep en karlı yatırımın arsa olduğunun görüldüğünü dile getiren Timur, doğru yerde arsaya yatırım yapıp kaybedeni hiç görmediğini söyledi.

Timur, arsa yatırımında ev ve iş yerinden farklı olarak daha detaylı bir araştırma yapılması gerektiğine dikkati çekerek, “Nitekim arsa yatırımında kadastro, imar, altyapı, değer artışı gibi sorgulamaların dikkatli yapılması önemli. Bir arsa yatırımı Nef Arsa ile yapıldığında, arsanın altyapısı ve gelecekteki yaşam biçimi de önceden belirleniyor; uzmanlarca hazırlanan bir ana yerleşim planı sayesinde arsa üzerindeki yaşamın nasıl olacağı en baştan belli oluyor.” diye konuştu.

“Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar ulaşılabilir fiyatlarla yatırım yapmak istiyor”

Erden Timur, hayata geçirdikleri Nef Arsa şirketiyle yatırımcıyı markalı arsalarla buluşturduklarını kaydederek, “Arsa ile ilgili iki önemli bakışımız var. İlki arsayı sadece parası olan değil, herkes alabilmeli diye düşünüyoruz. İkincisi ‘arsayı al, beklet, değerlenirse kazanırsın’ yaklaşımını yıkıyoruz. Biz, aylık 2 bin 500 lira gibi ulaşılabilir ödeme seçenekleriyle yatırımcılarımıza iyi getiri fırsatı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların ulaşılabilir fiyatlarla iyi bir yatırım yapmak istediğini belirten Timur, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Şehirden uzakta, doğanın içinde, aynı zamanda çiftlik ve bahçe opsiyonu olarak da kullanılacak arsa talebi sürekli artıyor. İstanbul’a ve İstanbul gibi büyük şehirlere yakın ya da mega projelere ev sahipliği yapan, yanından yöresinden büyük projeler, rotalar geçen şehirlerde yatırım kazancı daha da yüksek olabiliyor. Belli şehirler ise kendi değerlerini oldukça iyi pazarlayarak dikkat çekebiliyor. Sağlam ve karlı yatırım yapmak isteyenler için tüm bu değerlendirmeleri titizlikle yaparak çok iyi çözümler üretiyoruz.”

Timur, Nef’in bir arsanın toprak analizinden yol ve alt yapısına kadar her şeyi ile ilgilendiğini, alınan arsanın boş kalmadığını ve üstüne çiftlik, yurt, ortak çalışma alanları gibi donatılar yaptıklarını anlattı.

“Konutta söz sahibi olmuş bazı firmaların gücünü arsaya da kaydırdıklarını görüyoruz”

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özcan ise markalaşmanın her ürüne ve hizmete nüfuz ettiğini belirterek, arsa yatırım hizmetlerinin de bu kapsam dışında kalmasının beklenemeyeceğini bildirdi.

Özcan, “2000’li yılların başında ‘markalı konut’ kavramı ile tanışmıştık, devir artık ‘markalı arsa’ devri olma yönünde ilerlemektedir. ‘Marka’ daha çok gücü ve güveni temsil ettiği durumda aynı nitelikteki ürünleri ve hizmetleri hemen ayrıştırma yetisine sahip.” diye konuştu.

Özellikle salgın sürecinde ve sonrasında doğaya kaçma arzusunun ve yükselen konut fiyatlarının insanları kendi arsa ve arazisini alıp çoğu zaman bir göz kulübe yapma gibi bir fikre yönelttiğini dile getiren Özcan, şu ifadeleri kullandı:

“Uzmanlık gerektiren arsa ve arazi yatırımında tüketiciler güvenilecek liman aradı. Konut üretiminde söz sahibi olmuş bazı firmaların, tüketicilerin arsa ve arazi ilgisini değerlendirip markalarının gücünü bu alana da kaydırdıklarını gözlemliyoruz ki bu eğilimin diğer konut markalarını da yakın zamanda aynı yola çekeceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşımızın gönül rahatlığıyla arsa/arazi yatırımını yapabilmesi de bu tür markalaşmış ellerin desteğiyle daha kolay olacaktır, süreç hızlanacak ve satışa sunulan bu tür gayrimenkullerin adedi hızlı artacaktır diye düşünüyoruz.”

“Nitelikli arsalar yüksek talep görüyor”

Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise gayrimenkul yatırım enstrümanlarının en kârlıları arasında arsanın geldiğini belirterek, doğru yatırım yapıldığında alının çok memnun kaldığını söyledi.

Arsaya olan talebin canlılığı görerek uzun yıllardır bu alana ilgi gösterdiklerini dile getiren Özgün, “Bu nedenle yıllardır inşaat üreten bir şirket olarak arsa projeleri de geliştirmeye başladık. Nitelikli arsa üreten şirketlerin olmadığını düşünerek kurumsal arsa projeleri geliştirmek için harekete geçtik.” diye konuştu.

Arsa satışlarında kurumsal yapıların çok az sayıda olması nedeniyle nitelikli projelerin yüksek talep gördüğünü kaydeden Özgün şunlara vurgu yaptı:

“Zaman zaman arsa satışlarında yaşanan suistimaller yatırımcıları korkutabiliyor. Son dönemde kurumsal markaların bu sektöre yönelmesi yatırımcı için yeni bir kapı araladı. Biz, 2000’li yılların başlarından itibaren inşaat üretimiyle birlikte arsa geliştirme üzerine de çalışıyorduk. Ancak son dönemde bunu Helmann markası altında daha büyük montanlı ve nitelikli projeler hayata geçirerek yapıyoruz. Son olarak Afyonkarahisar’da geliştirdiğimiz projemiz buna bir örnektir. 150 bin metrekare alanda hayata geçirdiğimiz; AVM, otel, termal ve sağlık turizm tesisi, akaryakıt istasyonu gibi alanlarıyla öne çıkan projemizin yanındaki arsalarımızla yatırımcılara; imarlı, tapulu, altyapısı hazır parseller sunuyoruz.”

Özgün, kısa süre içerisinde Ankara Beypazarı’nda toplamda 350 bin metrekare alanda da yeni bir projeye başlayacaklarını kaydederek, taş ve ahşap evlerin bulunacağı projede1.500’e yakın nitelikli arsayı yatırımcı ile buluşturacaklarını bildirdi.

“Artan yatırımcı ilgisi Trakya’da da kurumsal firmaların iştahını kabartıyor”

Son yıllarda en çok arsa satılan bölgeler arasında yer alan Trakya ile ilgili bilgiler veren Çerkezköy Emlakçılar Derneği Başkanı Daimi Tavan, bireysel ve kurumsal yatırımların bölgeye ilgisinin özellikle birkaç yıldır çok fazla arttığını söyledi.

İstanbul’a yakınlığı, Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi ulaşım projeleri, hızla gelişen sanayisi, artan konut ihtiyacı gibi nedenlerle bölgedeki arsaların ilgi gördüğünü dile getiren Tavan, “Başta Tekirdağ olmak üzere Trakya genelinde arsalara kurumsal firmaların da ilgisinin arttığını gözlemliyoruz. Bölgedeki yoğun hareketlilik ve giderek artan yatırımcı ilgisi kurumsal firmaların da iştahını kabartıyor. Ancak kurumsal yatırımlar henüz istenilen düzeyde değil. Zamanla bu ilginin somutlaşacağını ve toplam satışlardan alınan payın giderek artacağını düşünüyorum.” yorumunda bulundu.

Tavan, yatırımcılara, arsayı kimden alırsa alsın mutlaka iyi araştırması gerektiğine dikkati çekti ve “Zaman zaman arsaya dönüştürmeden tarla vasfına sahip araziler hisselendirilerek satılıyor. Bu yatırımcı için problem oluşturabiliyor. Yatırımcılar aldıkları arsanın imara açık, gerçek anlamda imarlı ve ifrazlı olmasına dikkat etmeli.” dedi.