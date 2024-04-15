Trendyol, Dünya Sanat Günü’nü bağımsız sanatçılarla kutluyor

Trendyol, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde herkesi bağımsız sanatçıları yakından tanımaya ve eserlerini incelemeye davet ediyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre Trendyol, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü bağımsız sanatçıların yeteneklerine, yaratıcılıklarına ve eserlerine dikkat çekerek kutluyor.

Genç Yeteneklere Dijital Erişim Fırsatı

Açıklamaya göre Trendyol’un 2021 yılında Türkiye’de bir ilk olarak başlattığı Trendyol Sanat, dijital dünyada sanata ve genç sanatçılara alan açma misyonunu üstleniyor. Böylelikle güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan binlerce öğrenci ve sanat dünyasına yeni adım atan genç yetenekler kendilerini ifade etme fırsatı buluyor. Trendyol Sanat, böylelikle genç sanatçılar başta olmak üzere tüm sanatçılarla Türkiye’nin farklı illerinde sanata ulaşmakta zorlanan sanatseverler arasında dijital köprüler kurmayı hedefliyor.

150’den fazla sanatçının 1000’e yakın eserine ev sahipliği yapan Trendyol Sanat’a, Trendyol mobil uygulamasından ve internet sitesinden ulaşılabiliyor. Sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik gibi pek çok disiplinde ürettikleri özgün ve yaratıcı eserler, bu platformda sanatseverlerle buluşuyor.











