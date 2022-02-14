Trendyol, SimilarWeb Digital 100 Almanya listesinde

Trendyol, giyim kategorisindeki ziyaret ve etkileşim oranlarıyla en hızlı büyüyen ikinci platform oldu.

Trendyol, internet sitelerinin ziyaretçi trafiğini analiz eden SimilarWeb'in açıkladığı, Almanya'da en çok ziyaret edilen internet siteleri listesinin moda kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen internet sitesi trafik ölçümleme ve analiz servisi SimilarWeb, Almanya'da en çok ziyaret edilen internet siteleri listesini duyurdu.

Trendyol, SimilarWeb'in Digital 100 Almanya listesinde moda kategorisinde ziyaret ve etkileşim oranlarıyla en hızlı büyüyen ikinci platform olarak yer aldı. SimilarWeb verilerine göre, Trendyol, geçen yılın istatistiklerine göre trafiğini yüzde 266 artırdı.

Trendyol, daha önce de SimilarWeb'in tüm dünyada en çok ziyaret edilen e-ticaret ve alışveriş siteleri listesine Türkiye'den ilk 20'ye giren tek şirket olmuştu.

Trendyol, Almanya'daki müşterilerine özel trendyol.com/de ve trendyol.com/en aracılığı ile Türk üreticilerini Avrupa'nın 27 ülkesiyle buluşturuyor. Yerli üretimi ve üreticileri destekleyerek Türkiye'ye döviz girişini artırmak için e-ihracat çalışmalarına hız kazandıran Trendyol, 50'den fazla global e-ticaret platformu aracılığıyla yerli üreticilerin ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki müşterilere ulaştırıyor. 2021 yılında 4 milyon global müşteriye 6 milyon siparişi ulaştıran Trendyol, yerli üreticilerin 100 ülkeye e-ihracat yapmasını sağladı.