Trendyol'dan yurt dışında büyüme hamlesi

En büyük hedefi Avrupa'da büyümek olan Trendyol, e-ticaret konusunda ciddi yatırımlar yapıyor.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Avrupa, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetlerinde e-ticaret ile büyümeyi planladıklarını belirterek, "e-ihracat hacminde 2023 için 1 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Onu rahat yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nda firmalar da yer aldı.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun sponsoru olmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, diplomasi ile ticaretin el ele büyüyen iki önemli unsur olduğunu, ticaretin diplomasiyi, diplomasinin de ticareti desteklemesi gerektiğini düşünerek foruma katıldıklarını söyledi.

Forumun Türkiye ve dünya diplomasisi açısından önemli olduğunu vurgulayan Çetin, "Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanlarının burada buluşması, Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın buraya gelip görüşmelerde bulunması hakikaten önemli bir forum olduğunu gösterdi." dedi.

Çetin, ülkeler arası ilişkilerin ekonomiyi de yakından ilgilendirdiğini ifade ederek, bunun en somut örneğini forumda yaşadıklarını kaydetti.

Trendyol olarak yurt dışında ciddi yatırım planları yaptıklarını belirten Çetin, "Önümüzdeki yıllarda en büyük hedefimiz, hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da hem de Türk Cumhuriyetlerinde büyümek. Bununla ilgili e-ticaret konusunda ciddi yatırımlarımız var. Antalya Diplomasi Forumu'nda da ciddi temaslarımız oldu." dedi.

Yatırım yapmak istedikleri ülkelerden gelen temsilcilerle verimli görüşmeler yaptıklarını ifade eden Çetin, yeni yatırımlar için forumun ciddi fırsat sunduğunu kaydetti.

"Berlin'de ofis açtık"

Almanya'da çalışmalara başladıklarını ve Berlin'de geçen hafta bir ofis açtıklarını bildiren Çetin, şunları söyledi:

"Önümüzdeki aylarda Amsterdam, Lüksemburg'da da ofislerimizi açacağız. Avrupa, bizim için çok önemli hedef pazar. Bizim gücümüz Türkiye'nin üretici, sanayici gücünden geliyor. Bugün itibarıyla platformda Türkiye'de 250 bin satıcımız var. Çoğu KOBİ ve esnaf. Onların ürünlerini inşallah e-ihracatla Avrupa'ya taşıyacağız. Bu önceliğimiz."

İkinci önceliklerinin de Orta Doğu ülkeleri olduğuna işaret eden Çetin, bu alanda da yatırım çalışmaları yaptıklarını ve yakın zamanda Dubai'de bir ofis açacaklarını bildirdi.

Türk Cumhuriyetlerinin de yatırım ağında bulunduğunu belirten Çetin, "Çok heyecanlıyız. 3-5 yıl içinde ciddi hedeflerimiz var. Hatta e-ihracat hacminde 2023 için 1 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Onu rahat yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.