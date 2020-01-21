Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) bu yılki zirvesi, ‘Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları’ temasıyla başladı.

Bu yıl 50’ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi’ne 117 ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi katılıyor.

TRUMP: ÇİN İLE 2 FAZ GÖRÜŞMELERİ KISA ZAMANDA BAŞLIYOR

Zirvede, ABD Başkanı Donald Trump, “Fed faizleri çok hızlı yükseltti. Fed’in çok yavaş faiz indirimine rağmen bu rakamlara ulaştık” dedi.

Trump’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“NAFTA’yı terk ettik. En kötü anlaşmalardan biriydi. Onun yerine bir ticaret anlaşması getirdik. NAFTA yıllardır 10 yıllarca süren sisitemin bize ne kadar kötü olduğunu gösterdi. Ücretler düştü, fabrikalar ürünler kötü etkilendi. Bu artık böyle gitmeyecek. Ben seçildiğimde temizlemem gereken enkazdı. Yeni bir sistem koymak istedik, çalışanları öncelikli yapmaya çalıştık. Ticaret anlaşmaları bu yüzden önemli. Kongrede bu zaten geçti.

İngiltere ile yeni bir ticaret anlaşması görüşmek istiyoruz. Avrupa’ya ABD’nin geniş eneri arzını kullanmayı öneriyoruz.

(Çin ile ticaret anlaşması) Çin ile ilişkilerimiz öncesinden daha iyi durumda. Birçok Çin tarifesi ikinci faza kadara uygulanacak. Çin ile faz 2 görüşmeleri kısa zamanda başlıyor.

TÜRKİYE’Yİ 3 BAKAN TEMSİL EDİYOR

Davos’ta Türkiye’yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal temsil ediyor.

Zirve kapsamında yapılacak toplantılarda, iklim değişikliği başta olmak üzere ticari, ekonomik ve diplomatik konular ele alınacak.

Yoğun güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği zirvede, çevreciler protesto gösterileri düzenliyor.