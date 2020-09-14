TÜBİTAK 11 personel alacak

TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknoloji Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 11 personel istihdam edecek.

14.09.2020 09:51:000
Paylaş Tweet Paylaş
TÜBİTAK 11 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alınacak 7 Ar-Ge personeli ve 4 Ar-Ge teknisyeni Kocaeli'de görev yapacak.

Adaylar, başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere ilişkin ayrıntılara TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşabilecek.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi 5 Ekim olarak belirlendi.


Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Gram altında son durum ne?

Gram altında son durum ne?

Sanayi üretimi temmuzda yüzde 8,4 arttı

Sanayi üretimi temmuzda yüzde 8,4 arttı

Güllük Liman Sahası özelleştirilecek

Güllük Liman Sahası özelleştirilecek

Yorum Yaz