TÜFE temmuzda yüzde 9,49, Yİ-ÜFE yüzde 8,23 arttı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 9,49, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 8,23 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,83'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,50'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuzda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 57,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 78,51 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 9,49, Yİ-ÜFE yüzde 8,23 yükseldi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,14, Yİ-ÜFE ise yüzde 24,27 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 47,83, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,50 oldu.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında TÜFE'nin aylık bazda yüzde 9,07 olacağını hesaplamıştı.

Yİ-ÜFE, temmuzda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57,51, imalatta yüzde 50,81, elektrik, su temininde yüzde 62,64 artarken, gaz üretimi ve dağıtımında ise yüzde 17,56 azaldı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), temmuzda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57,51, imalatta yüzde 50,81, su temininde yüzde 62,64 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,56 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,23, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,27, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,5 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 78,51 yükseldi.

Sanayinin dört ana sektörünün temmuzda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57,51, imalatta yüzde 50,81, su temininde yüzde 62,64 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,56 azalış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,14, imalatta yüzde 9,26, su temininde yüzde 7,1 artış yaşanırken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5,05 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 45,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 54,85, dayanıksız tüketim malında yüzde 63,35, enerjide yüzde 3,82 ve sermaye malında yüzde 63,29 artış hesaplandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 8,93, dayanıklı tüketim malında yüzde 10,37, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,23, enerjide yüzde 5,72 ve sermaye malında yüzde 11,67 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 10 alt sektör daha düşük, 19 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 17,56 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 89,56, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 80,63, içecekler yüzde 77,29 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 11 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 5,05 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 20,24, ham petrol ve doğal gaz yüzde 16,19, metal cevherleri yüzde 12,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara girdi.

TÜFE'de ana harcama gruplarında temmuzda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü

Temmuzda aylık bazda en yüksek artış yüzde 17,75 ile ulaştırma, yüzde 13,61 ile sağlık, yüzde 11,92 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında temmuzda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 9,49, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,83, geçen yıl��n aralık ayına göre yüzde 31,14 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar, yüzde 17,75 ile ulaştırma, yüzde 13,61 ile sağlık, yüzde 11,92 ile lokanta ve oteller grubu oldu. Temmuzda aylık bazda en az artış gösteren ana grup ise yüzde 2,67 ile eğitim olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Temmuz 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar yüzde 19,31 ile konut, yüzde 22,65 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 43,02 ile haberleşme olarak belirlendi.

Temmuz'da endekste kapsanan 143 temel başlıktan 4 temel başlığın endeksinde düşüş oldu, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 135 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,92, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 34,66, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,32 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,08 olarak gerçekleşti.

Temmuzda aylık bazda en yüksek artış yüzde 9,8 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE"de oldu. Aylık bazda en az yükseliş ise yüzde 8,92 ile "işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 56,09 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE", en düşük artış yüzde 43,99 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Temmuz'da fiyatı en fazla artan ürün "araç yakıt ve yağları", en fazla düşen ürün "kakao" oldu

Tüketici fiyatları bazında temmuzda fiyatı en fazla artan ürün yüzde 29,04 ile "kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları", fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 2,18 ile kakao (kakaolu ürünler hariç) oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarındaki fiyat artışını yüzde 20,11 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 18,71 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 17,68 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı izledi.



Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,67 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 16,67 ile benzinli otomobil, yüzde 16,02 ile temel hastane hizmetleri, yüzde 15,93 ile ilaçlar, yüzde 15,65 ile taze meyveler ve yüzde 14,4 ile ekmek yer aldı.



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 2,18 ile kakao (kakaolu ürünler hariç) ve yüzde 1,27 ile tereyağında gerçekleşti. Fiyatı en az artan ürünler ise yüzde 0,06 ile şans oyunları, yüzde 0,62 ile yenilebilir buz, dondurma, şerbet, yüzde 0,68 ile konut sigortası, yüzde 1 ile sağlık sigortası, yüzde 1,22 ile çocuk giyimi, yüzde 1,4 ile şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri, yüzde 1,43 ile kuru sebze, yüzde 1,96 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim oldu.