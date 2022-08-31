TÜİK açıkladı: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ne kadar arttı?

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 7,42, yıllık bazda yüzde 90,56 artış gösterdi.

31.08.2022 10:48:000
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TÜİK açıkladı: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ne kadar arttı?

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin H-ÜFE'nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,42, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 60,15, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90,56 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 66,53 yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 121,28, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 81,72, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 56,29, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 77,05, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 60,93, idari ve destek hizmetlerde yüzde 80,34 arttı.

Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise endekste, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,2, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,82, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,58, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 9,59, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 10,23, idari ve destek hizmetlerde yüzde 17,11 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık bazda alt sektörler incelendiğinde, endekste en düşük artışlar, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yüzde 21,65, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 30,46, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 34,05 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 159,96, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 142,01, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 127,9 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 11 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim kaydetti.

Aylık bazda alt sektörler incelendiğinde, azalış gösteren tek alt sektör yüzde 25,38 ile programcılık ve yayıncılık hizmetleri oldu. Buna karşılık istihdam hizmetleri yüzde 38,23, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 20,31, posta ve kurye hizmetleri yüzde 17,38 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirlendi.


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