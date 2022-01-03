TÜİK verilerine göre Aralık’ta fiyatı en çok artan 10 ürün

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2021 döneminde en fazla fiyat artışı yüzde 64,48 ile yazım ve çizim kağıtları, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,47 ile karnabaharda görüldü.

3.01.2022 11:41:000
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TÜİK verilerine göre Aralık’ta fiyatı en çok artan 10 ürün

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, yazım ve çizim kağıtlarındaki fiyat artışını yüzde 59 ile patlıcan, yüzde 49,76 ile salatalık izledi.

Aralık 2021’de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 44,08 ile buğday unu, yüzde 43,87 ile margarin, yüzde 38,39 ile benzinli otomobil yer aldı.

En fazla fiyat düşüşü ise geçen ay yüzde 29,47 ile karnabaharda oldu. Bu ürünü, yüzde16,32 ile portakal, yüzde 10,27 ile kıvırcık, yüzde 8,02 ile kırmızı turp, yüzde 7,33 ile ayva takip etti.

TÜİK’in tüketici fiyatları endeksine göre, Aralık 2021’de aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Yazım ve Çizim Kağıtları64,48
Patlıcan59,00
Salatalık49,76
Buğday Unu44,08
Margarin43,87
Otomobil (Benzinli)38,39
Otomobil (Dizel)35,49
Oyun Konsolu35,07
Elektrikli Süpürge33,64
Elektrikli Küçük Ev Aletleri (Tost Makinesi)32,54
Ankastre Mikrodalga Fırın30,10
Tahin Helvası29,07
Mücevher (Altın)28,52
Patates28,38
Hazır Sütlü Tatlılar28,25
Kombi28,07
Yoğurt27,82
Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (Malzeme ve İşçilik)27,45
Kahve27,27
Süt25,68

Aralıkta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

İnternet Ücreti1,02
Yangın, Hırsızlık ve Diğer Afetler İçin Sigorta0,87
Telefon Görüşme Ücreti0,13
Bira-0,12
Dondurma-0,38
Rakı-0,39
Spor Müsabakalarına Giriş Ücreti-0,42
Havuç-0,62
Pırasa-2,21
Kabak-3,63
Kivi-4,39
Ispanak-4,53
Domates-4,88
Kırmızı Lahana-4,91
Limon-5,62
Ayva-7,33
Kırmızı Turp-8,02
Kıvırcık-10,27
Portakal-16,32
Karnabahar-29,47


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