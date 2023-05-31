Tüketici davranışları değişti: İbre Online'a dönüyor

Son birkaç yılda teknolojik gelişmeler ve pandemi etkisiyle tüketicinin satın alma davranışları radikal şekilde değişti...

31.05.2023 17:23:550
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Tüketici davranışları değişti: İbre Online'a dönüyor

Çok kanallı alışverişin yükselişe geçmesi online ve offline satışlarda yeni bir denge kurulmasını sağladı. 

Capital 2023 Nisan saysısından

Her ne kadar birçok şirket için online sepet tutarı offline’ın gerisinde kalsa da önümüzdeki dönemde pek çoğu bu konuda önemli bir yol kat etmenin peşinde. Hatta gelecek 5 yılda gelirlerinin yarısını online’dan elde etmeyi planlayanların sayısı hiç de az değil.

2022/de tüketicinin satın alma davranışları değişmeye devam etti. Pandemide alışverişin online kanallara yönelmesi, bu yönde eğilimin kalıcı olup olmayacağını tartışmaya açmıştı. 2022’de başlayan normalleşme sürecinde tüketiciler gerçekten de mağazalara dönmeye başladı. Ancak online alışverişten de vazgeçmemeleri dikkat çekti. Hem dışarıda hayatın başlaması hem alışverişte deneyimin öne çıkmasıyla online ve fiziksel mağaza satışları da yeni bir dengeye oturdu... 

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