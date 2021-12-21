Tüketici güven endeksi aralıkta düştü

Tüketici güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 3,1 azalarak 68,9'a geriledi.

21.12.2021 10:39:000
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Tüketici güven endeksi aralıkta düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya göre yüzde 3,1 azaldı. Kasımda 71,1 olan endeks, bu ay 68,9 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi kasımda 56,1 iken aralıkta yüzde 3,6 azalarak 54,1'e düştü.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi kasımda 68,9 iken aralıkta yüzde 5,3 azalarak 65,2'ye geriledi.

Kasımda 68,2 olan gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi, aralıkta yüzde 2,2 azalışla 66,7 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi kasımda 91,4 iken bu ay yüzde 1,9 gerileyerek 89,6 değerini aldı.

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