Tüketici güven endeksi aralıkta geriledi

Tüketici güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,3 gerileyerek 75,6 oldu.

20.12.2022 10:37:340
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Tüketici güven endeksi aralıkta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta, geçen aya göre yüzde 1,3 azaldı. Kasımda 76,6 olan endeks, bu ay 75,6 olarak kayıtlara geçti. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi kasımda 58,3 iken aralıkta yüzde 1,5 düşüşle 57,4'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise kasımda 75,8 iken aralıkta yüzde 0,6 azalışla 75,4'e indi. Kasımda 80,5 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4 değer kaybederek bu ay 77,3 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise kasımda 91,9 iken aralıkta yüzde 0,7 artarak 92,6 olarak kayıtlara geçti.

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