Tüketici güvenindeki kötümserlik azaldı

TÜİK, mart ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı. Tüketici Güven Endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 oranında azaldı; Şubat ayında 82,5 olan endeks, Mart ayında 80,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı. Endeks Şubat ayına göre yüzde 2,9 oranında düştü. Ankette 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinin de gerilediği izlendi.

Tüketici Güven Endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 oranında azaldı; Şubat ayında 82,5 olan endeks, Mart ayında 80,1 oldu.

Ankette mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin endeks 65,5'ten 66 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise 84,2'den 79,6'ya düştü. Benzer şekilde gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi 85,8'den 83'e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini ölçen endeks de 94,5'ten 92 seviyesine düştü.

TÜİK deprem bölgesindeki 7 ilden anketin uygulanamadığını açıkladı. TÜİK, verilere ilişkin bültende tüketici eğilim anketinin, deprem felaketinden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmadığını belirtti. Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması Tüketici Güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.