Tüketici kredilerinde alınan vergi artırıldı

Karar, bugünden itibaren kullanılacak tüketici kredilerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

11.06.2022 09:36:000
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Tüketici kredilerinde alınan vergi artırıldı

Tüketici kredisi işlemlerinde alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden yüzde 10 BSMV alınacak. Söz konusu oran, yüzde 5 olarak uygulanıyordu. Karar, bugünden itibaren kullanılacak tüketici kredilerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.


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