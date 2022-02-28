Tüm gözler bugün bu masada olacak

Bugün Rusya ile Ukrayna arasında müzakere görüşmesi yapılacak. Belarus Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyadan Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilecek ön koşulsuz görüşmelerin yapılacağı salonun fotoğrafını paylaştı.

* Rus rublesinde değer kaybı sürüyor

Ukrayna cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ülke heyetinin Rusya ile görüşmek üzere Ukrayna-Belarus sınırına geldiği, Ukrayna’nın “derhal ateşkes ve Rus birliklerinin geri çekilmesini” talep ettiği belirtildi. Ukrayna tarafı gündemlerindeki ana konunun ateşkes ve Ukrayna topraklarından askerlerin çekilmesi olduğunu söylüyor.



İKİ HEYETTE KİMLER YER ALIYOR?



Ukrayna heyeti: Yapılan açıklamaya göre, heyette, diğerlerinin yanı sıra, Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Mykhailo Podoliak ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi yer alıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy heyetin bir parçası değil.



Rusya heyeti: Ukrayna ile yapılacak görüşmelerde yer alacak Rusya heyetinde dışişleri ve savunma bakanlığı yetkilileri ve devlet başkanlığı temsilcileri yer alıyor. Heyetin başında, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy bulunuyor.