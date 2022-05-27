Tüm zamanların en büyük teknoloji satın almalarından biri gerçekleşiyor

Şirketler perşembe günü yaptığı açıklamada , Broadcom’un, 61 milyar dolar değerinde nakit ve hisse senedi işlemiyle VMware’i satın alacağını duyurdu. Anlaşmayla ilgili yapılan açıklamaya göre Vmware hisse sahipleri pay başına 142,50 dolar ya da 0,2520 paylık Broadcom hissesi alabilecekler. Bir dönem Dell çatısı altında faaliyet gösteren VMware sanallaştırma teknolojileri konusunda uzman.

Anlaşma, Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almak için bekleyen 69 milyar dolarlık anlaşmasının ve Dell’in 2016 yılında 67 milyar dolarlık EMC’yi satın almasının ardından tüm zamanların en büyük teknoloji satın almalarından biri olacak.

Broadcom hissesi Perşembe günü %3,5, VMware hisseleri ise günü %3,1 artışla kapattı.

CNBC’nin haberine göre Broadcom’un VMware’i satın alması, şirketin çip tasarlama ve satma konusundaki ana işinden, daha büyük marjlara sahip olabilecek kurumsal yazılımlara doğru çeşitlenmesine yardımcı olacak. VMware’in ürünleri, kuruluşlar tarafından bulut sunucularını yanı sıra kendi sunucularını daha verimli bir şekilde çalıştırmak için kullanılıyor.

Broadcom son yıllarda büyümesini hızlandırmak için stratejik olarak birleşmeleri kullandı. Daha önce CA Technologies’i 2018′de 18,9 milyar dolara ve Symantec’i 2019′da 10.7 milyar dolara satın almıştı.

Broadcom daha önce Qualcomm’u 2018′de 117 milyar dolara satın almayı planlamıştı.

Geçen yıl Dell, VMware’deki yüzde 81 hissesini devretti. Bilgisayar şirketinin CEO’su ve kurucusu Michael Dell, VMware’in yaklaşık yüzde 40’ına sahip ve anlaşma lehinde oy kullanmayı kabul etti.