Turizmde trend: Sürdürülebilirlik ve kişisel deneyim

Son iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, pek çok sektör gibi turizmde de alışkanlıkları ve tüketici davranışlarını değiştirdi. D Maris Bay Genel Müdürü Cenk Türkmenoğlu, pandeminin tüketici alışkanlıklarına etkisini ve turizmdeki trendleri değerlendirdi.

Özlem Aydın Ayvacı/oaydin@capital.com.tr

Pandemide tüketici alışkanlıkları nasıl değişti?

Pandemi kısa sürede tüm alışkanlıklarımızı değiştirdi ve her sektörün hesaplarını altüst etti. Sınırların kapatıldığı ve uçuşların durduğu bir dönemde tüketiciler özellikle çevrimiçi alışverişe yöneldi. Güven, sürdürülebilirlik ve kişisel deneyim gibi parametreler her zamankinden daha çok öne çıktı. Tüketiciler aslında Covid-19 pandemisi öncesinde de markaları dönüştürebilen aktif bir role bürünmeye başlamıştı. Pandemi, bu süreci daha da hızlandırdı.

Bugün tüketici araştırmalarına baktığımızda, tüketicilerin büyük çoğunluğunun markaların topluma karşı sorumlu olduğuna inandıklarını görebiliyoruz. Bu durum da beraberinde şirketlere ve markalara önemli görevler yüklüyor. Yakın gelecekte tüketiciler, bahsettiğim eğilimlerin de etkisiyle her zamankinden daha çok gönül bağı kurdukları markalara yönelecekler ve dünyanın geleceğini önemseyen şirketleri seçecekler. Yani önümüzdeki süreçte iklim krizi, toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılıkla mücadele için kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve sürdürülebilirlik kavramı tüketiciler nezdinde önem verilen konular arasında öne çıkacak.

2021 sezonunu nasıl geçirdiniz?

D Maris Bay olarak bizler bu dönemde, misafirlerimiz için öncelikle güvenli bir deneyim yaratmaya gayret ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın geçen sene dünyada ilkler arasında giren güvenli turizm sertifikası programı ve program kapsamında gelen turistlerin tabi oldukları yüzlerce sağlık güvenliği uygulaması da Türkiye’yi tatil için gerçekten önemli bir adres olarak pandemi sürecinde öne çıkarttı. D Maris Bay özelinde baktığımızda sezon sonuna kadarki doluluk oranı hedeflerimizi yakaladığımızı memnuniyetle söyleyebilirim.

İngiltere'nin kararının turizme yansıması nasıl olur?

İngiltere’nin Türkiye ile ilgili kararının bölgeye olumlu bir etkisi oldu ama gecikmiş bir karar olduğu için sezon sonuna denk gelmesi, olumlu etkiyi sınırladı.

D Maris Bay değişen tüketici alışkanlıklarına nasıl cevap veriyor?

D Maris Bay olarak dünyadaki trendleri yakından takip etmeye gayret ediyoruz. Sürdürülebilir turizm ve kişisel deneyimlerin gelecekte çok belirleyici olacağının farkındayız. Çevre dostu teknolojilerle enerjiyi en verimli şekilde kullanırken farklı konseptlerdeki plajlarımız, restoranlarımız ve sunduğumuz aktivitelerle konuklarımıza benzersiz deneyimler yaşatmaya çalışıyoruz.

Konuklarımız D Maris Bay’de doğa yürüyüşlerinden hava turlarına kadar pek çok seçeneğe sahipken aynı zamanda Michelin Yıldızlı şef Lorenzo di Gravio gibi dünyaca ünlü bir şefin hazırladığı tadım menüsünü de deneyimleyebiliyor.

Önümüzdeki dönem için neler planlıyorsunuz?

Önümüzdeki sezon için daha özellikli ve daha deneyimsel tatiller için çalışmalara başladık. Çünkü markalar güven yaratır. D Maris Bay olarak şu mottoyla hareket ediyoruz: Daha fazla kişiselleştirilmiş, daha özen gösterilmiş servis, misafirlerin kendilerini özel hissetmelerini sağlar. Bunun için çalışmalarımız önümüzdeki sezonda da titizlikle devam edecek.