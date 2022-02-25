Türk-İş açıkladı: Gıda enflasyonu yüzde 66'yı aştı

Gıda enflasyonu açısından öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen Türk-İş gıda endeksi şubat ayında yüzde 66 yükseldi.

Türk-İş Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 4.552,56 TL’ye, yoksulluk sınırı 15.139,90 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 5.969,80 TL’ye yükseldi. Böylece dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bu ay asgari ücretin 300 TL üzerine çıktı.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 7,12 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 66,38 olarak hesaplandı. Gıda kalemindeki artış yılbaşından beri yüzde 11.1 oldu.

Türk-İş’ten yapılan açıklamada, gıdada fiyat artışlarının 14 Şubat itibarıyla raflara yansıyan KDV indiriminin etkisini bertaraf ederek gıda enflasyonunun bu ayda da yükselmesine neden olduğu belirtildi.

Raporda “Rusya ve Ukrayna’dan ithal edilen buğday, arpa, soya, mısır, ayçiçeği gibi ürünlerin tedarikinin bu araştırının hazırlandığı günlerde başlayan askeri operasyon sebebiyle eğer önlem alınmazsa önümüzdeki aylarda ülkemizdeki un, ekmek, yumurta, et ve bitkisel yağların fiyatlarının yükselmesine neden olabileceği uzmanlar tarafından ifade edildi” görüşüne de yer verildi.