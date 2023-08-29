Türk-İş: Yoksulluk sınırı 40 bin liraya dayandı

Türk-İş'in Ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı da 12 bin lirayı aştı.

Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 12 bin 198 liraya, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 39 bin 733 liraya yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 15 bin 813,15 liraya ulaştı.

Asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,63 oranında gerçekleşti. Sekiz aylık gıda enflasyonu yüzde 50,02 olarak saptandı.

Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 77,04 olurken 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 107,89 olarak hesaplandı.