Türk şirketleri sınırları aştı: Sınır ötesi istihdam liderleri

Koç Holding 21 bin 633, Anadolu Grubu 19 bin 200, LC Waikiki 16 bin kişilik sınır ötesi çalışana sahip.

Bu gruplar çok kültürlü dev çalışan ordularını yönetmek için farklı stratejiler uyguluyor, tüm iş süreçlerini global bir bakış açısıyla tasarlıyor.

Capital Mart 2023 sayısından

Türk şirketleri sınırları aştıkça sınır ötesi istihdamları da hızla artırıyor. 105 bin 908 çalışanıyla Türkiye’nin özel sektörde en büyük istihdam yaratan grubu olan Koç Holding, yurt dışında 60’tan fazla üretim tesisi ve pazarlama şirketiyle 21 bin 633 kişilik bir çalışan ordusuna sahip.

80 bin çalışanı olan Anadolu Grubu da 19 ülkede, 37 farklı uyruktan 19 bin 200 kişilik çalışanıyla rekabet ediyor.

Uluslararası marka satın alımlarına imza atan ve yurt dışındaki çok sayıda şirketiyle globalleşen Yıldız Holding’in de 75 bin çalışanının 15 bini yurt dışında bulunuyor.

Öte yandan ulaştıkları global hacim nedeniyle yurt içinden daha fazla yurt dışında istihdam yaratan şirket ve gruplar da var...

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