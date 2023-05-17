Türk Telekom Grubu, Diyarbakır, Ağrı ve Sivas'ta GES kuracak

Türk Telekom Grubu, Diyarbakır, Ağrı ve Sivas'ta 88 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) kuracak.

Türk Telekom Grubu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, grubun stratejik yatırım planları ve sürdürülebilirlik gündemi doğrultusunda karbon ayak izini azaltmak, iklim riski yönetimine katkıda bulunmak ve finansal değer yaratmak amacıyla GES kurulum çalışmalarını yakın gelecekte hızlandırmayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Elektrik İletim AŞ, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliğinin ilgili 5/1h maddesi çerçevesinde tahsis edilen 317,8 megavat kurulu güç kapasitesine ek olarak 88 megavat kadar daha kurulu güç tahsis etmiş olup, sürecin devamında teknik detaylara ilişkin görüş verileceğini bildirmiştir. Alınan ek kapasite ile toplam 405,8 megavat kurulu güç kapasitesi, mevcut toplam elektrik tüketimimizin yaklaşık yüzde 65'ine tekabül etmektedir. GES yatırımlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden 29 yıllığına kiralanacak araziler üzerinde, Diyarbakır, Ağrı ve Sivas lokasyonlarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."



