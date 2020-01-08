TürkAkım'da doğalgaz akışı başladı

Rus doğalgazını Karadeniz ve Türkiye üzerinden Doğu Avrupa ülkelerine taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı açıldı.

İstanbul'daki açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım boru hattı projesini "Türkiye ve Rusya işbirliğinin son nişanesi" dedi.

Erdoğan, "Enerji alanındaki işbirliğimiz her türlü sınamayı, diğer alanlarda olduğu gibi başarıyla atlatmıştır… Fikir ayrılıklarımızın, ortak çıkarlarımızın önüne geçmesine izin vermedik" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, yıllık 31,5 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesi olan boru hattı ve Türkiye ile yürütülen çalışmalar için "Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliği adım adım gelişiyor" dedi.

Putin projenin sadece Türkiye ekonomisine değil, Doğu Avrupa ülkelerinin ekonomilerine de olumlu katkı yapacağını söyledi.







